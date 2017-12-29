0
0
1033
Новости

Готовится визит Эммануэля Макрона в Россию

Добавить в избранное

15:12 29.12.2017 Источник: RNS

Посол России во Франции Алексей Мешков в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что сейчас готовится визит в РФ французского президента Эммануэля Макрона, который состоится в 2018 году.

«Сейчас готовится визит Макрона на будущий год в Россию. Притом он будет иметь и такую серьезную экономическую составляющую», — сказал Мешков.

Он отметил, что в последние годы отношения между Россией и Францией были непростыми, однако избрание президентом Франции Макрона «открывает определенные возможности».  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:32 29.12.2017
Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе
0
69
09:32 29.12.2017
План осеннего призыва в России выполнен в полном объеме
0
100
12:20 28.12.2017
Путин вручил награды военным, отличившимся в сирийской операции
0
172
07:32 28.12.2017
ПВО РФ в Сирии перехватили ракеты, запущенные по базе Хмеймим
0
191
21:33 26.12.2017
Вооруженные силы Украины за 2017 год потеряли в Донбассе почти 200 человек
0
245
15:32 26.12.2017
"Сирийский экспресс" тормозить не собирается
0
318
13:05 26.12.2017
Армия и флот России закрепляются в Хмеймиме и Тартусе
0
282
12:05 26.12.2017
Армия России намерена получить тяжелый реактивный дрон
0
296
17:32 25.12.2017
Флот России получил еще один фрегат с "Калибрами"
0
338
16:30 23.12.2017
В ВМФ РФ рассказали об открытии 11 островов
0
465

Возврат к списку