Готовится визит Эммануэля Макрона в Россию

15:12 Источник: RNS

Посол России во Франции Алексей Мешков в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что сейчас готовится визит в РФ французского президента Эммануэля Макрона, который состоится в 2018 году.

«Сейчас готовится визит Макрона на будущий год в Россию. Притом он будет иметь и такую серьезную экономическую составляющую», — сказал Мешков.

Он отметил, что в последние годы отношения между Россией и Францией были непростыми, однако избрание президентом Франции Макрона «открывает определенные возможности». RNS