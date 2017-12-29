Готовится визит Эммануэля Макрона в Россию
15:12 29.12.2017 Источник: RNS
Посол России во Франции Алексей Мешков в интервью телеканалу «Россия-24» заявил, что сейчас готовится визит в РФ французского президента Эммануэля Макрона, который состоится в 2018 году.
«Сейчас готовится визит Макрона на будущий год в Россию. Притом он будет иметь и такую серьезную экономическую составляющую», — сказал Мешков.
Он отметил, что в последние годы отношения между Россией и Францией были непростыми, однако избрание президентом Франции Макрона «открывает определенные возможности». RNS
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