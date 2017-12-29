Путин ратифицировал соглашение по базе ВМФ РФ в сирийском Тартусе
16:32 29.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Сирией о расширении пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ в районе порта Тартус и фактическом превращении его в полноценную военно-морскую базу. Документ, принятый Госдумой 21 декабря и одобренный Советом Федерации 26 декабря, опубликован на едином портале правовой информации.
Согласно документу, российские военные морские суда, в том числе атомные крейсеры, смогут заходить во внутренние воды и порты Сирии. Сирия передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения (49 лет с возможностью автоматического продления на периоды по 25 лет) земельные участки, акватории и ряд объектов недвижимости. Место дислокации пункта МТО, его личный состав и члены экипажей обладают привилегиями и иммунитетом, подпадают под юрисдикцию российской стороны. Кроме того, личный состав пункта, а также подрядчики могут беспрепятственно пересекать границу Сирии и не подлежат досмотру пограничными и таможенными органами САР.
Соглашение закрепляет за Россией право единовременно содержать в пункте МТО ВМФ РФ до 11 военных кораблей, включая корабли с ядерными энергетическими установками.
Представители органов власти Сирии не могут посещать места дислокации пункта МТО ВМФ РФ без согласия его командира. Соглашение также предусматривает, что транспортные средства, морские и воздушные суда базы в Тартусе являются неприкосновенными, пользуются иммунитетом от досмотра, обыска, реквизиции, ареста и иных принудительных мер. Все имущество пункта МТО также является неприкосновенным.
Внешняя охрана границ мест дислокации пункта МТО осуществляется силами и средствами сирийской стороны, а охрана внешних морских границ и противовоздушная оборона пункта, внутренняя охрана и поддержание правопорядка осуществляется силами и средствами российской стороны.
Как отметил ранее председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, российская военная база в Тартусе полезна и России, и Сирии. "Мы позволим обеспечить безопасность в регионе, стратегическое сдерживание, что отвечает интересам Сирии и других стран Ближнего Востока, и одновременно усилить позиции России в районе Средиземного моря", - сказал сенатор.
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