Инфляция по итогам года предварительно оценивается в 2,5% - Росстат

17:12 Источник: RNS

Росстат предварительно оценил инфляцию по итогам года в 2,5%. При этом в декабре в месячном выражении показатель ускорился до 0,4% с ноябрьских — 0,2%.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что ожидает инфляцию по итогам года на уровне 2,5-2,6%.

Во вторник на встрече с членами правительства президент Владимир Путин отметил деятельность экономического блока и Центробанка за достигнутый рекордно низкий уровень инфляции. RNS