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Новости

За вербовку в террористы теперь можно получить пожизненный срок

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20:00 29.12.2017 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Законом повышается ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса (УК) РФ о терроризме.

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