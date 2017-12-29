За вербовку в террористы теперь можно получить пожизненный срок

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Законом повышается ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса (УК) РФ о терроризме.