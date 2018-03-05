0
0
3016
Новости

Янукович: Новые власти Украины сделали все, чтобы оттолкнуть Крым

Добавить в избранное

12:03 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люди, которые пришли к власти на Украине в результате переворота в 2014 году, сделали все, чтобы оттолкнуть Крым и вынудили его жителей искать способы защиты. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.

"Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, "отделаться" от "проблемной территории". С учетом показаний многих свидетелей, выступивших на суде, можно совершенно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыма в составе Украины теми, кто захватил власть, предпринято не было. В тот момент для них важнее был дележ властных портфелей", - заявил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 05.03.2018
Трамп назвал "мертвой" сталелитейную промышленность США
0
208
11:20 05.03.2018
Впервые после окончания вьетнамской войны в страну прибыл авианосец США
0
233
11:05 05.03.2018
В Китае отменяют роуминг и снижают тарифы на мобильный интернет
0
305
11:00 05.03.2018
Свыше половины россиян считают, что за взятку в РФ можно получить неположенные услуги
0
292
10:32 05.03.2018
Во Франции намерены принять закон "против фейковых новостей"
0
369
10:20 05.03.2018
США закрыли свое посольство в Анкаре
0
518
10:05 05.03.2018
Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
0
570
10:00 05.03.2018
Cеть центров освидетельствования нетрезвых водителей будет расширена
0
432
09:51 05.03.2018
Более миллиона кубометров снега вывезли за сутки с улиц Москвы
0
441
09:32 05.03.2018
Штраф за авиадебош предлагают увеличить в 10 раз
0
571

Возврат к списку