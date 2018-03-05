Янукович: Новые власти Украины сделали все, чтобы оттолкнуть Крым
12:03 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Люди, которые пришли к власти на Украине в результате переворота в 2014 году, сделали все, чтобы оттолкнуть Крым и вынудили его жителей искать способы защиты. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС заявил экс-президент Украины Виктор Янукович.
"Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, "отделаться" от "проблемной территории". С учетом показаний многих свидетелей, выступивших на суде, можно совершенно точно сказать, что конкретных действий по сохранению Крыма в составе Украины теми, кто захватил власть, предпринято не было. В тот момент для них важнее был дележ властных портфелей", - заявил он.
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