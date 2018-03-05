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Пентагон запланировал испытания гиперзвукового оружия на 2019 г.

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13:00 02.03.2018

В США проанонсировали масштабные испытания гиперзвукового оружия. Об этом заявил директор Управления перспективных исследовательских программ Пентагона (ДАРПА) Стивен Уокер. Испытательные полёты начнутся в следующем году.

— Мы собираемся начать проводить испытания этих систем в 2019 году. Вы увидите много лётных испытаний, — проинформировал он. — Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай.

По словам Уокера, Пентагон ещё осенью выступил с инициативой увеличения бюджета, в частности для исследований в области гиперзвуковых технологий.

Ранее в Пентагоне заявили, что США могут противостоять сверхзвуковому оружию с помощью системы радаров орбитального базирования. Life.ru

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