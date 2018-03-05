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Новости

РФ не признает доклад Макларена по России - Жуков

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13:05 02.03.2018 Источник: Эхо Москвы

Жуков: Россия не признает доклад эксперта ВАДА Ричарда Макларена по России. Об этом в телеинтервью заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, Москва не может согласиться с утверждением о существовании в нашей стране системы господдержки допинга, и эта ситуация создает проблемы в восстановлении в правах Российского Антидопингового агентства.  Эхо Москвы

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комментарии(1)

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Егор 14:44 02.03.2018

"РФ не признает доклад Макларена по России"---РФ не признает решений ЕСПЧ по России и вышла из него. РФ нужно выходить из WADA и МОК и окажется из-за своих грехов изолированной от мира,как Северная Корея с атомной бомбой. Но в Северной Корее хоть и живут бедно,но есть идея Чучхе и народ власть не грабит

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