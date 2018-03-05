РФ не признает доклад Макларена по России - Жуков

13:05 Источник: Эхо Москвы

Жуков: Россия не признает доклад эксперта ВАДА Ричарда Макларена по России. Об этом в телеинтервью заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. По его словам, Москва не может согласиться с утверждением о существовании в нашей стране системы господдержки допинга, и эта ситуация создает проблемы в восстановлении в правах Российского Антидопингового агентства. Эхо Москвы