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Новости

Милонов считает, что новая крылатая ракета должна называться "Бесогон"

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13:20 02.03.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Милонов предложил назвать новую крылатую ракету «Бесогон». По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, новейшая крылатая ракета должна получить «фундаментальное» название. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Вот эта штука, которая летит с ядерной скоростью и доносит какой-то ядерный мощный заряд за секунды до какой-то точки на другом континенте, я бы назвал её «Бесогон» в честь Никиты Бесогона. Лучший способ изгнания бесов из определённой страны. Она прилетает, и все бесы испепеляются».

При этом депутат призвал не связывать это название с деятельностью режиссёра Никиты Михалкова, который работает под псевдонимом Бесогон

«Святой Никита Бесогон существовал гораздо раньше, чем существует Никита Сергеевич Михалков. Это не имеет отношения к видеонаставничеству, а имеет отношение к непосредственному изгнанию бесов посредством луча добра».

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил жителям России выбрать название для новой российской крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой.

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комментарии(1)

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Егор 14:59 02.03.2018

"Милонов считает, что новая крылатая ракета должна называться "Бесогон"---Есть лучшее название для новой ракеты"Матвиенко-ЗАКС СПб"-бьет тихо и незаметно, уничтожила "Приморский парк Победы" в 60 гектар под элитное жилье,снесла памятники погибшим защитникам блокадного Ленинграда, и все из бюджетного кармана 5 миллионов горожан- 35 миллиардов рублей. И никто не заметил. Коррупционная ракета РФ-самая эффективная в мире!

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