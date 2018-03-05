Мэр Москвы Собянин предложил учителям самим написать стратегию развития образования

13:30

Предложения по поводу того, какой должна быть стратегия развития образования в Москве, городские власти ждут от столичных учителей. По мнению градоначальника Сергея Собянина, которое он высказал на свое интернет-сайте, педагоги, а не представители бюрократии и аналитики, могут внести наибольший вклад в создание этого стратегического документа. По словам мэра, если стратегию поручить экспертному сообществу или чиновникам, документ может оказаться блестящим по исполнению, но бессмысленным, «мертворожденным». «Важно, чтобы в этой работе участвовали, прежде всего, те, кому все это воплощать в жизнь, - уточнил глава города. - Поэтому я попросил инициативную группу директоров школ разработать первый набросок стратегии развития образования. Затем мы опубликуем его, чтобы каждый педагог и родитель мог обсудить стратегию и высказать свои предложения». При обсуждении планируется активно применять краудсорсинговые методики, позволяющие искать среди широкого круга пользователей и применять в проектах наиболее подходящие и прорывные идеи. Собянин также призвал педагогическое сообщество Москвы ставить перед собой амбициозные цели. «Сегодня московские школы входят в десятку лучших школ мира. Значит завтра мы должны стремиться войти в первую тройку», - отметил градоначальник.