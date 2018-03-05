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Меркель и Трамп выразили обеспокоенность заявлениями Путина о вооружениях РФ

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14:12 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время состоявшегося накануне вечером телефонного разговора выразили обеспокоенность заявлениями президента РФ Владимира Путина о разработках новых видов вооружений. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент обеспокоены недавними заявлениями российского президента Путина о развитии вооружений и негативными последствиями этого для международных усилий по контролю над ними", - отметил Зайберт.

Меркель и Трамп также обсудили ситуацию в Сирии и призвали Россию "прекратить участие в бомбардировках Восточной Гуты и склонить режим Асада к прекращению наступательных операций".

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