Меркель и Трамп выразили обеспокоенность заявлениями Путина о вооружениях РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время состоявшегося накануне вечером телефонного разговора выразили обеспокоенность заявлениями президента РФ Владимира Путина о разработках новых видов вооружений. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент обеспокоены недавними заявлениями российского президента Путина о развитии вооружений и негативными последствиями этого для международных усилий по контролю над ними", - отметил Зайберт.

Меркель и Трамп также обсудили ситуацию в Сирии и призвали Россию "прекратить участие в бомбардировках Восточной Гуты и склонить режим Асада к прекращению наступательных операций".



