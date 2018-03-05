Россия может войти в пятерку ведущих экономик мира - Шувалов
15:00 02.03.2018 Источник: RNS
Россия может войти в пятерку ведущих экономик мира, заявил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов по итогам заседания расширенной коллегии ФТС. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 1 марта.
«По сути, самое главное, что было сказано (в послании президента Федеральному собранию) для нас с вами — для части экономического развития — это то, что мы с вами в ближайшие годы должны оказаться в пятерке мощнейших экономик мира. Это очень амбициозная, тяжелая и выполнимая задача», — сказал Шувалов. RNS
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