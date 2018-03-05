Россия может войти в пятерку ведущих экономик мира - Шувалов

15:00 Источник: RNS

Россия может войти в пятерку ведущих экономик мира, заявил первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов по итогам заседания расширенной коллегии ФТС. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 1 марта.

«По сути, самое главное, что было сказано (в послании президента Федеральному собранию) для нас с вами — для части экономического развития — это то, что мы с вами в ближайшие годы должны оказаться в пятерке мощнейших экономик мира. Это очень амбициозная, тяжелая и выполнимая задача», — сказал Шувалов. RNS