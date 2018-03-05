0
1
3183
Новости

Грудинин откажется от участия в дебатах до изменения их формата

Добавить в избранное

16:00 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат на пост президента РФ от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин не будет принимать участия в предвыборных дебатах до изменения их формата. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член ЦК КПРФ, руководитель пресс-службы штаба кандидата Александр Ющенко.

"Если форма дебатов не будет изменена именно в конструктивные дебаты, чтобы это был не балаган, не интервью-опрос из заведомо ненужных вопросов, то в таких дебатах участвовать нет смысла", - сказал Ющенко.

При этом он отметил, что "доверенные лица, конечно, будут участвовать [в дебатах], будут доносить позицию кандидата".

Ющенко уточнил, что по поводу участия кандидата КПРФ в дебатах планируется выпустить заявление. Кроме того, по его словам, представители Грудинина намерены обратиться в ЦИК "с требованием изменить формат дебатов".

Ранее Грудинин во время дебатов на Первом канале раскритиковал формат дискуссии, назвав ее базаром, и покинул студию. Между тем по закону в дебатах на федеральных каналах кандидаты должны участвовать лично, доверенные лица могут заменить их в случае болезни или выполнения служебных обязанностей.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. С 17 февраля в избирательной кампании стартовал этап агитации в СМИ, который продлится до так называемого дня тишины 17 марта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(1)

0 Ответить

Фёдор 16:32 02.03.2018

Эти дебаты выгодны Ксюше Собчак, которая стаканом воды облила Жириновского. Выгодны Сурайкину, которого никто не знает. Титову мелькать на экране. Жириновский превращает в клоунаду дебаты. Кроме того, один из кандидатов с самого начала не собирался и не собирается. Я смотрел только дебаты у Соловьёва. Грудинин ничего там не сказал. Часто говорил о повышении пенсий военным пенсионерам. Хотя последние далеко не самые малообеспеченные. Тем более, что на пенсию - выходят в 40 лет.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:32 05.03.2018
Трамп назвал "мертвой" сталелитейную промышленность США
0
208
11:20 05.03.2018
Впервые после окончания вьетнамской войны в страну прибыл авианосец США
0
233
11:05 05.03.2018
В Китае отменяют роуминг и снижают тарифы на мобильный интернет
0
305
11:00 05.03.2018
Свыше половины россиян считают, что за взятку в РФ можно получить неположенные услуги
0
292
10:32 05.03.2018
Во Франции намерены принять закон "против фейковых новостей"
0
369
10:20 05.03.2018
США закрыли свое посольство в Анкаре
0
518
10:05 05.03.2018
Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
0
570
10:00 05.03.2018
Cеть центров освидетельствования нетрезвых водителей будет расширена
0
432
09:51 05.03.2018
Более миллиона кубометров снега вывезли за сутки с улиц Москвы
0
441
09:32 05.03.2018
Штраф за авиадебош предлагают увеличить в 10 раз
0
571

Возврат к списку