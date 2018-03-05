Грудинин откажется от участия в дебатах до изменения их формата

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат на пост президента РФ от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин не будет принимать участия в предвыборных дебатах до изменения их формата. Об этом сообщил в пятницу ТАСС член ЦК КПРФ, руководитель пресс-службы штаба кандидата Александр Ющенко.

"Если форма дебатов не будет изменена именно в конструктивные дебаты, чтобы это был не балаган, не интервью-опрос из заведомо ненужных вопросов, то в таких дебатах участвовать нет смысла", - сказал Ющенко.

При этом он отметил, что "доверенные лица, конечно, будут участвовать [в дебатах], будут доносить позицию кандидата".

Ющенко уточнил, что по поводу участия кандидата КПРФ в дебатах планируется выпустить заявление. Кроме того, по его словам, представители Грудинина намерены обратиться в ЦИК "с требованием изменить формат дебатов".

Ранее Грудинин во время дебатов на Первом канале раскритиковал формат дискуссии, назвав ее базаром, и покинул студию. Между тем по закону в дебатах на федеральных каналах кандидаты должны участвовать лично, доверенные лица могут заменить их в случае болезни или выполнения служебных обязанностей.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. С 17 февраля в избирательной кампании стартовал этап агитации в СМИ, который продлится до так называемого дня тишины 17 марта.