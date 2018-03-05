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Путин: Россия может использовать ядерное оружие при угрозе существованию страны

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16:12 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может использовать ядерное вооружение только в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существованию страны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Эн-би-си (NBC).

"Существует две причины, которые могут заставить нас применить ядерное оружие: нападение на нас с применением ядерного оружия или нападение на РФ с использованием обычного оружия в случае, если существует угроза существованию российского государства", - сказал глава российского государства, отвечая на вопрос, может ли нападение на Россию без использования ядерного вооружения привести к ядерной атаке со стороны РФ.

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