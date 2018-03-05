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Новости

ЕС не сможет оперативно увеличить реверсные поставки газа на Украину

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17:00 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европейского союза не в состоянии обеспечить оперативное увеличение реверсных поставок природного газа на Украину из-за технических трудностей и погодных условий в ЕС. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Еврокомиссии (ЕК).

"Увеличение реверсного потока из ЕС в кратчайшие сроки представляется сложным в настоящее время", - говорится в заявлении ЕК. Данные трудности объясняются "низкими температурами на территории ЕС", а также "трудностями технического характера перевода потоков в системе газораспределения".

Ранее в пятницу председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. По его словам, Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам.

Он также отметил, что арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики, и что выступает категорически против того, чтобы за счет компании решались экономические проблемы Украины.

В среду "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение по спору, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа на Украину российская сторона в итоге должна уплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза". Кроме того, заявили в компании, суд отклонил требования "Газпрома" относительно штрафов за отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

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