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"Хамский выход США": Рябков рассказал об отложенной консультации с Шэнноном

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18:38 02.03.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эксклюзивном комментарии ТАСС в пятницу сообщил, что его консультации со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном отложены, а не отменены, однако новые сроки пока не обсуждались.

"Мы отложили консультации со старшим заместителем госсекретаря Шэнноном по стратегической стабильности и вопросам безопасности. Новые сроки никто не обсуждает, об этом говорить рано", - отметил Рябков. "Когда мы вернемся к этой теме, - это вопрос отдельный, но я подчеркиваю, что мы мероприятие не отменили, а отложили", - обратил внимание высокопоставленный дипломат.

Он пояснил, что такое решение принято из-за срыва американской стороной планировавшейся встречи по проблематике информационной кибербезопасности в Женеве. "Подобный хамский выход не мог остаться без ответа", - констатировал он.

"Обстоятельства, которые сделали невозможным проведение ранее планировавшейся на 6-7 марта встречи, связаны с тем, что американская сторона не просто в последний момент, а буквально за несколько минут до начала планировавшейся встречи по проблематике информационной кибербезопасности в Женеве эту встречу отменила, причем мотивировала свое решение все теми же надуманными обвинениями нас в активности в интернет-пространстве, которая якобы наносит ущерб американским интересам", - пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что "Москва восприняла это как возмутительное проявление непартнерского подхода, тем более, что сами американцы неоднократно говорили о важности решения проблем в области кибербезопасности". 

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