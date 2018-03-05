МИД: Россия готова к недружественным шагам США до и после выборов 18 марта
19:18 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва готова к любым недружественным шагам Вашингтона как до, так и после выборов президента России 18 марта. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Не хотелось бы думать, что до этого дойдет, но может быть все, что угодно с учетом доминирующего в Вашингтоне настроя и установок на сдерживание России, - сказал он. - Я думаю, возможны любые шаги, но мы к этому готовы. И по большому счету не имеет значения, произойдет ли что-то подобное до выборов или после них, от этого наша позиция не изменится, мы об этом тоже многократно говорили".
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комментарии(1)
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Андрей 12:14 04.03.2018
Я, как избиратель, тоже готов к недружественным шагам негодяя Трампа.
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