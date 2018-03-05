Президент России рассказал, как бороться с незаконными свалками
19:40 02.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не исключил повышение ответственности за незаконные свалки, однако, по его мнению, требуется комплексное решение проблемы.
"Что касается повышения ответственности, то с этим, как в народе говорят, не заржавеет, это самое простое. Сейчас в Госдуме находится соответствующий законопроект и это будет сделано. В данной ситуации это и правильно, это нужно сделать", - сказал глава государства, отвечая на вопросы участников медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость".
При этом Путин предупредил: "Просто ужесточать ответственность недостаточно, нужно включать другие, в том числе экономические механизмы решения проблемы".
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комментарии(1)
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Андрей 21:45 02.03.2018
Собянин в Москве чего только не построил, метро, дороги и пр Теперь затеял программу реновации, чтобы отбирать под свои нужды городские площадки. Но он не построил ни одного мусоросжигательного или мусороперерабатывающего завода. Почему? Денег не хватает? Карьеры, пригодные под складирование ТБО в Московской области уже отсутствуют. Начинаем загрязнять соседние области. И так до бесконечности. Кроме того, в Москве никак не организован раздельный сбор мусора. Почему?
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