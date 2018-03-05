Президент России рассказал, как бороться с незаконными свалками

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не исключил повышение ответственности за незаконные свалки, однако, по его мнению, требуется комплексное решение проблемы.

"Что касается повышения ответственности, то с этим, как в народе говорят, не заржавеет, это самое простое. Сейчас в Госдуме находится соответствующий законопроект и это будет сделано. В данной ситуации это и правильно, это нужно сделать", - сказал глава государства, отвечая на вопросы участников медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость".

При этом Путин предупредил: "Просто ужесточать ответственность недостаточно, нужно включать другие, в том числе экономические механизмы решения проблемы".