Путин посоветовал "лекарство" от лени

20:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рассказал, что занялся бы творчеством, если бы не стал главой государства, и похвалился, что умеет готовить вкусный салат.

Отвечая на вопросы участников медиафорума ОНФ "Правда и справедливость", Путин поделился некоторыми моментами личной жизни. Например, он рассказал, что каждый день делает зарядку, уточнив, что "сегодня тоже делал". Он утвердительно ответил на вопрос, готовит ли еду сам. "Постоянно, я готовлю салат, такой вкусный! Потом угощу!" - под смех и аплодисменты зала пообещал президент.

Глава государства посоветовал "лекарство" от лени: "Работать!". Работу он назвал для себя и лучшим способом поднять настроение. А в качестве альтернативы работе на посту главы государства Путин назвал для себя "творчество".

Президенту задали вопрос, почему он носит часы на правой руке, хотя такой ответ он давал уже много лет назад. Президент вновь повторил, что, если часы будут на левой руке, то мешает заводная головка. "Неудобно, больно", - объяснил он.

Поинтересовались у главы государства и тем, как он может запоминать колоссальные объемы информации. "Если каждый день этим заниматься, то это не составляет труда", - уверен Путин.

Еще глава государств верит в приметы, а лучшим отдыхом остается "смена деятельности". Смех и аплодисменты зала вызвало и сообщение Путина о том, что он каждый год, как и все россияне, смотрит по телевизору обращение президента в новогоднюю ночь. "Я тоже смотрю, жду обращение президента, честное слово!" - заверил Путин.

При этом несбывшейся мечты у президента, как оказалось, нет. "Мы живем, мы работаем, ставим перед собой какие-то цели. У меня известная работа и цель понятна: я хочу, чтобы у нас страна была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед", - заявил президент.

Не хочет Путин знать свое будущее через 5-10 лет, но мечтает гулять по улицам неузнанным. "Маловероятно, но ..." - ответил глава государства на вопрос, действительно ли его можно повстречать на улице.

Путин уверен, что главное в жизни - это результат, а на вопрос, в чем сила России, дал однозначный ответ -"В людях!"