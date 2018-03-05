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Трамп продлил на год антироссийские санкции

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21:36 02.03.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп продлил в пятницу на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных правительством США 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года.

По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года". В заявлении президента также уточняется, что он сохраняет данные ограничительные меры еще "на один год". 

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