Число жертв атаки исламистов на посольство Франции в Буркина-Фасо может возрасти

22:31 Регион: В мире Источник: REGNUM

Министр правительства Буркина-Фасо Реми Данджину назвал число жертв в результате атаки исламистов на французское посольство и штаб армии в столице африканской страны Уагадугу, передает ИА REGNUM со ссылкой на агентство Associated Press.

Сообщается, что в нападении участвовали восемь исламистов, все они нейтрализованы. В настоящее время известно о семи погибших, но, по словам министра, число жертв может возрасти, так как не менее 90 человек получили ранения.





