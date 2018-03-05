Путин: РФ нужны от США доказательства вины обвиняемых во вмешательстве в выборы 2016 года

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия должна изучить доказательства и самостоятельно вынести решение о виновности лиц, которых в США обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американской телекомпании Эн-би-си, выдержки из которого были показаны в пятницу.

"Мы не можем ответить [на такие обвинения], если они [обвиняемые] не нарушали российских законов. Я должен увидеть, что они [эти люди] совершили. Дайте нам документы, дайте нам информацию", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос по поводу вмешательства извне в выборы в США. Ответы главы государства транслировались в переводе на английский язык.