Андрей Звягинцев получил кинопремию "Сезар"
09:00 03.03.2018 Источник: Известия
Фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоен французской кинопремии «Сезар». Российская лента стала победителем в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Сам Звягинцев на церемонии в Париже не присутствовал, так как находится в США, где его фильм номинирован на «Оскар». Конкуренцию российскому фильму в Париже составляли американская лента «Ла-Ла Ленд», британская «Дюнкерк» и шведская «Квадрат».
Также престижную премию вручили испанской актрисе Пенелопе Крус за выдающиеся заслуги в мировом кинематографе. «Твоя работа в ленте Педро Альмодовара «Возвращение» просто бесподобна. Это высшее достижение в женской роли в мировом кинематографе», — сказала французская актриса Марион Котийяр, вручая премию. Известия
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