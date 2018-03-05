Адвокаты Собчак просят возбудить административное дело в отношении Жириновского

09:30 Источник: Эхо Москвы

Адвокаты Собчак подали заявление в Генпрокуратуру с просьбой возбудить административное дело в отношении Жириновского. «Он оскорбил Собчак в публичном выступлении, это серьезное правонарушение», — об этом «Эху Москвы» сказал адвокат Константин Добрынин. Ранее в ходе предвыборных дебатов на телеканале «Россия 1» Владимир Жириновский нецензурно высказывался в адрес Ксении Собчак, а она облила его водой.