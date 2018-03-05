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Новости

В Лондоне учителя осудили за приобщение детей к террористической деятельности

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11:30 03.03.2018 Источник: Газета.Ru

Британский суд признал 25-летнего школьного учителя Умара Хейка виновным в приобщении детей к террористической деятельности с целью проведения терактов в стране.

Отмечается, что учитель является членом террористической организации «Исламское государство». Он контактировал более чем со 100 детьми, показывал им экстремистские видеоролики и прививал террористическую идеологию. Также сообщается, что у учителя не было официальной педагогической квалификации.

Ранее один из офисов в парламенте Великобритании был закрыт из-за обнаруженного в здании конверта с белым порошком.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.  Газета.Ru

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