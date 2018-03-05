В Польше намерены получить от Германии $850 млрд репараций

12:30

Депутат и глава комиссии по репарациям сейма Аркадиуш Мулярчик в пятницу заявил, что Варшава оценивает в 850 миллиардов долларов нанесенный Германией ущерб во время Второй мировой войны.

"Мы говорим о больших, но справедливых компенсациях за ущерб, нанесенный из-за военных преступлений, разрушений городов и сел, а также потери страной демографического потенциала", — сказал Мулярчик.

Власти Польши по-прежнему настаивают на выплате Германией военных репараций. В парламенте Польши действует комитет по вопросу выплаты ФРГ репараций за годы Второй мировой войны. ren.tv