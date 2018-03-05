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Новости

Во время столкновений в Киеве полиция задержала более 100 человек

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13:30 03.03.2018 Источник: Коммерсант.ru

Во время столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов у Верховной рады в Киеве задержаны более 100 человек. На сайте Национальной полиции Украины сообщается о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия «относительно работников правоохранительного органа» (статья 345 УК Украины).

Полиция сообщила об изъятии 9 гранат РГД-5, запалов, "коктейлей Молотова" и 5 дымовых мин.

У Верховной рады находится палаточный городок сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Ранее сообщалось о задержании 50 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон. Начальник полиции Киева рассказал, что протестующие оказали сопротивление и начали жечь шины, когда правоохранители пришли в палаточный городок для проведения следственных действий по ряду уголовных дел. Речь идет об уголовных производствах по факту событий 27 февраля под парламентом, когда были травмированы 14 полицейских, а также по факту акций 2017 года. Коммерсантъ

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