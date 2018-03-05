Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

15:30

Постоянный представитель Казахстана при ООНот имени своего государства поставил подпись в Договоре о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Как сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, республика приняла активное участие в разработке текста данного документа, который впоследствии стал первым в истории отказа от ядерных вооружений договора юридически обязательным документом.

Отметим, на сегодняшний день Казахстан является 57 страной, подписавшей данный договор. Но ратифицировали документ пока лишь пять стран. Life.ru