Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия
15:30 03.03.2018
Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров от имени своего государства поставил подпись в Договоре о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Как сообщили в пресс-службе МИД Казахстана, республика приняла активное участие в разработке текста данного документа, который впоследствии стал первым в истории отказа от ядерных вооружений договора юридически обязательным документом.
Отметим, на сегодняшний день Казахстан является 57 страной, подписавшей данный договор. Но ратифицировали документ пока лишь пять стран. Life.ru
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