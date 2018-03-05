РФ принимает симметричные меры в ответ на развертывание США 400 антиракет ПРО

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия принимает симметричные меры в ответ на развертывание США 400 ракет ПРО, направленных против РФ. Об этом заявил в субботу ТАСС глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

"Ситуация эта, безусловно, подконтрольна, и симметричные меры в этом направлении или уже предприняты, или в ближайшее время будут предприняты", - сказал он.