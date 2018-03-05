Две женщины в Москве пытались продать девушку в сексуальное рабство
17:00 03.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две женщины задержаны в Москве за попытку продажи девушки в сексуальное рабство за 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"По данным следствия, 1 марта на территории столичного аэропорта Домодедово злоумышленницы за 1,5 млн рублей продали девушку 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации третьими лицами за пределами РФ, - сообщили в СК. - Женщины нашли покупателя через соцсети, однако осуществить свой план им не удалось".
Они были задержаны в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России. Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127.1 ("Торговля людьми") УК РФ.
Следствие ходатайствует об аресте задержанных.
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