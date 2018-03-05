Стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство - источник

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство. Об этом заявил в субботу военно-дипломатический источник.

"Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" уже находятся в войсках. А "Авангард" - запущен в серийное производство", - сказал он.