Саакашвили призвал сторонников выйти на марш за импичмент Порошенко

19:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Саакашвили призвал сторонников выйти на марш за импичмент Порошенко 18 марта. Кроме того, он предложил активистам выступить за отставку глав МВД и Генпрокуратуры.

«У нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку», — написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Бывший президент Грузии был депортирован с территории Украины. По некоторым данным, он находится в Нидерландах. Он резко раскритиковал Киев за разгон акции протеста у здания Верховной Рады. Сегодня правоохранители провели обыски в палаточном лагере в центре столицы. Говорит Москва