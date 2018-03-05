В Польше демонтировали еще один памятник советским воинам

19:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Польше демонтировали очередной памятник советским воинам. На этот раз местные власти снесли монумент благодарности Красной Армии в городе Лидзбарк-Варминьский.

Российский МИД выразил возмущение этими действиями, дипломаты потребовали соблюдения двусторонних договорённостей в военно-мемориальной сфере.

Памятник благодарности Красной Армии, установленный в 1949 году, был демонтирован 20 февраля по решению депутатов городского совета.

Ранее парламент Польши принял поправки в закон, предусматривающие снос памятных знаков, в том числе советским воинам, которые освобождали Польшу от гитлеровской оккупации. Говорит Москва