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Новости

В Польше демонтировали еще один памятник советским воинам

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19:30 03.03.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Польше демонтировали очередной памятник советским воинам. На этот раз местные власти снесли монумент благодарности Красной Армии в городе Лидзбарк-Варминьский.

Российский МИД выразил возмущение этими действиями, дипломаты потребовали соблюдения двусторонних договорённостей в военно-мемориальной сфере.

Памятник благодарности Красной Армии, установленный в 1949 году, был демонтирован 20 февраля по решению депутатов городского совета.

Ранее парламент Польши принял поправки в закон, предусматривающие снос памятных знаков, в том числе советским воинам, которые освобождали Польшу от гитлеровской оккупации.   Говорит Москва

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