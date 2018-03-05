Посетители индийского национального парка сняли схватку тигра и медведицы [+ВИДЕО]

20:00 Источник: Известия

В Индии посетители национального парка «Тадоба» сняли на видео схватку тигра и медведицы-губача. Территорию, на которой представитель семейства кошачьих встретился с медведицей и ее детенышем, зверь считал своей, поэтому предпринял попытку атаковать косолапых.

Поначалу тигр доминировал в схватке, но потом медведица перешла в наступление и вынудила полосатого хищника бежать.

Местные зоологи рассказали, что обычно в таких схватках побеждает тигр. Однако толстый мех, которым обладают медведи-губачи, защитил самку от травм в этом поединке и позволил ей одержать верх. Известия







