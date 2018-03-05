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АНБ США совместно с норвежской разведкой шпионят за российским флотом и МЧС - СМИ

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21:00 03.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство национальной безопасности (АНБ) США совместно с Военной разведывательной службой (ВРС) Норвегии с 2000-х годов осуществляют программу шпионажа, целями которой являются Военно-морской флот России, МЧС РФ и российские спутники. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу норвежской газетой "Классекампен", сотрудники которой предполагают, что иностранные разведки могли получить доступ к каналам связи и информационным системам российских Вооруженных сил.

Журналисты ссылаются на документы АНБ, датированные 2005-2006 годами, которые были получены экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом, и опубликованы 1 марта сетевым изданием "Интерсепт" (The Intercept). Речь идет о материалах из внутренней рассылки одного из подразделений АНБ - управления радиоэлектронной разведки, которое отчитывалось о результатах сотрудничества с норвежскими коллегами. Документы были обнародованы одновременно с публикацией журналистского расследования, подготовленного Норвежской государственной телерадиокомпанией совместно с "Интерсепт", и рассказывающего о том, что АНБ помогала ВРС Норвегии развернуть под Осло рядом с бывшей военной базой Эггемуэн современную станцию перехвата информации. Сотрудничество спецслужб скандинавской страны и США имеет более, чем полувековую историю, и в Вашингтоне Норвегию неоднократно называли "глазами и ушами" НАТО у российских границ.

"Основанная в декабре 2004 года совместная рабочая группа АНБ/ВРС Норвегии по развитию радиотехнического разведывательного потенциала первоначально сфокусировалась на усилении разработки целей, которыми являлись компьютеризированные системы управления, связи и разведки российского флота и сложные сигналы; российское министерство чрезвычайных ситуаций и его контакты по вопросами противодействия терроризму, ядерной, биологической и химической безопасности, а также высокочастотные сети передачи данных", - говорится в одном из документов АНБ.

В другом документе американской разведслужбы отмечается, что одна из структур упомянутой рабочей группы пытается получить разведданные, работая с "используемыми на кораблях и подлодках ВМС России системами нового поколения, через которые осуществляется связь с Генштабом РФ и воздушными командными пунктами ". В АНБ называют норвежцев "образцовыми партнерами" и говорят о том, что модернизированная станция перехвата "Виктори гарден" позволяет ВРС королевства собирать информацию, передаваемую с помощью по меньшей мере 130 спутников связи. При этом подчеркивается, что особый интерес представляют для АНБ российские спутники, которые используют для связи военные.

В Минобороны Норвегии сотрудникам "Классекампен" заявили, что "не комментируют утечки".

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