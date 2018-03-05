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Новости

Погода: Москву снова заваливает снегом

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08:46 04.03.2018

Днем в Москве и Подмосковье облачно, временами сильный снег, метель. Максимальная температура воздуха в столице -7…-9°, по области -6…-11°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Относительная влажность около 90%. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 730 мм рт. ст.

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится балканским циклоном, центр которого пройдет в 200-х километрах южнее Москвы. Этот атмосферный вихрь принесет в мегаполис почти 1/3 месячной нормы осадков (8-11 мм), возможно, что снегопад станет одним из самых мощных для 4 марта за последние 68 лет. На дорогах ухудшение видимости и заносы. Сугробы за ближайшие сутки вырастут на 10 см и превысят полметра. Температурный фон окажется на 7 градусов ниже климатической нормы, - сообщает портал Метеовести.

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