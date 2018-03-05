СМИ: Около 6 тыс украинских военных прошли обучение у инструкторов НАТО
09:15 04.03.2018 Источник: Газета.Ru
С 2015 года американские и канадские инструкторы обучают украинских военных на бывшем советском полигоне Яворов, расположенном на западе Украины - пишет Газета.ru со ссылкой на швейцарское издание Le Temps.
Как уверяют американские военные, программа обучения украинских военных не связана с «конфликтом с Россией», но направлена на приведение квалификации военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО. Отмечается, что с 2015 года обучение на полигоне Яворов прошли около 6 тыс. украинцев.
По данным издания, на базе постоянно размещаются 200 американских и 250 канадских военных, для которых в том числе построены казармы. Кроме них в тренировочной программе также участвуют военные из Литвы и Британии.
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комментарии(1)
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Георгий Семенец 12:28 04.03.2018
Помнится кто то грузин тоже обучал. А бармалеев в Сирии тоже кто то обучает до сих пор. Это не Вы ?
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