СМИ: Около 6 тыс украинских военных прошли обучение у инструкторов НАТО

09:15 Источник: Газета.Ru

С 2015 года американские и канадские инструкторы обучают украинских военных на бывшем советском полигоне Яворов, расположенном на западе Украины - пишет Газета.ru со ссылкой на швейцарское издание Le Temps.

Как уверяют американские военные, программа обучения украинских военных не связана с «конфликтом с Россией», но направлена на приведение квалификации военнослужащих в соответствие со стандартами НАТО. Отмечается, что с 2015 года обучение на полигоне Яворов прошли около 6 тыс. украинцев.

По данным издания, на базе постоянно размещаются 200 американских и 250 канадских военных, для которых в том числе построены казармы. Кроме них в тренировочной программе также участвуют военные из Литвы и Британии.