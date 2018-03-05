Германия: СДПГ поддержало формирование новой правящей коалиции с ХДС/ХСС

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поддержали формирование новой правящей коалиции с консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом сообщил в воскресенье телеканал ZDF со ссылкой на собственные источники.

По его данным, такой исход можно прогнозировать после подсчета 77,86% голосов (369 680) членов СДПГ. Голосование проводилось с 20 февраля по 2 марта, его официальные результаты с минуты на минуту объявят в Берлине и. о. председателя СДПГ Олаф Шольц и казначей партии Дитмар Нитан.