Любители зимней рыбалки в Ленинградской области массово рискуют жизнью

14:57 Регион: Санкт-Петербург, Россия Источник: НГ-Online

Как обычно с приближением и наступлением весны, спасателям Ленинградской области приходится практически ежедневно спасать с треснувших и отколовшихся льдин Финского залива рыбаков-любителей. По сообщению пресс-службы МЧС, только за минувшую неделю было вывезено 70 любителей подледного лова, которые не могли самостоятельно добраться до берега.

Несмотря на то, что МЧС регулярно предупреждает об опасности выхода на лед, сотни людей отправляются на залив рыбачить. Правда, в последние годы меньше случаев, когда на лед выезжают на автомобилях, в том числе на тяжелых джипах, грозящих провалиться в полыньи – все большей популярностью пользуются снегоходы и квадроциклы, собственные или взятые в прокат, либо рыбаки уходят на лов «на своих двоих». Но количество рискующих жизнью ради улова не уменьшается.

Только в последний день февраля в Ломоносовском районе между поселками Лебяжье и Большая Ижора спасательское судно с воздушной подушкой перевезло с льдин 32 человека. В Сосновоборском районе один рыбак пропал еще 27 февраля и его до сих пор не нашли. Поисками и спасением занимается Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС «Красная горка». 3 марта им были спасены еще двое рыбаков, при этом задействовано несколько единиц техники. Отряду приходится нести значительные расходы на горючее, связь и т.д.

Тем временем из-за весенних перепадов температур лед продолжает трескаться, образуются промоины и полыньи. Зимняя рыбалка становится все опаснее. Однако, как показывает опыт всех предыдущих лет, ее любители идут на риск чуть ли не до поздней весны, когда лед становится совсем тонким и ненадежным.

Светлана Гаврилина