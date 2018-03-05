Вооруженные силы Украины готовы соблюдать перемирие в Донбассе с 5 марта
15:40 04.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы к выполнению договоренностей о соблюдении перемирия в Донбассе, которое вступает в силу 5 марта. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.
"Подразделения ВСУ в районе проведения АТО (так называемая антитеррористическая операция - прим. ТАСС) в Донецкой и Луганской областях готовы к выполнению всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии соприкосновения сторон на Востоке Украины", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье представители оборонных ведомств провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщали, что их силы получили приказ о строгом соблюдении предстоящего перемирия.
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