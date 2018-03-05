Собчак: На меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком "Это за Жириновского"

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в президенты от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак в воскресенье сообщила, что на нее напал мужчина, обливший ее какой-то жидкостью.

"Только что на меня напал человек. Толкнул - я упала, облил чем-то с криком "Это за Жириновского". Вызвали милицию", - написала Собчак в своем микроблоге в "Твиттере".

Пресс-служба кандидата уточнила, что инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца в Москве, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева.

По сообщению пресс-службы, мужчина облил Собчак водой, его задержала охрана. "Полиция уже прибыла на место и составляет протокол", - говорится в сообщении.