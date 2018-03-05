На северо-востоке Лондона произошел взрыв

17:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в северо-восточной части Лондона. По предварительным данным, инцидент не связан с терроризмом, сообщила в воскресенье в "Твиттере" столичная полиция.

"Офицеры полиции вместе с оперативными службами в настоящий момент находятся на месте происшествия на улице Фарнхэм-роуд в районе Гарольд-Хилл после поступивших сообщений о взрыве. Причины его неизвестны, но в данный момент не трактуются как связанные с терроризмом", - отмечается в сообщении Скотленд-Ярда.