Российско-украинскую границу завалило снегом. Проезда ждут 250 грузовиков
20:40 04.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скопившаяся с утра очередь из более 250 грузовиков продолжает стоять перед въездом на Украину на трассе М3 "Москва - Киев" у пункта пропуска "Троебортное" в Брянской области. Водителям предстоит провести на границе ночь, пока украинская сторона после снегопадов не расчистит трассу со своей стороны и откроет движение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Брянской таможни.
"Около 250 грузовых фур остаются вблизи пункта пропуска "Троебортное", увеличение очереди не ожидается, так как мы успели уведомить водителей, перевозчики поменяли логистику. Со стороны Украины к нам машины поехали, а со стороны РФ - нет, Украина еще не открыла пункт пропуска, они продолжают чистить снег на трассе. Брянская таможня полностью готова к работе, как только Украина откроет пункт пропуска, мы сразу начнем пропуск машин", - сказал собеседник агентства.
Новости
- 10:05 05.03.2018
- Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
- 09:15 04.03.2018
- СМИ: Около 6 тыс украинских военных прошли обучение у инструкторов НАТО
- 21:00 03.03.2018
- АНБ США совместно с норвежской разведкой шпионят за российским флотом и МЧС - СМИ
- 18:00 03.03.2018
- Стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство - источник
- 16:00 03.03.2018
- РФ принимает симметричные меры в ответ на развертывание США 400 антиракет ПРО
- 08:50 03.03.2018
- Система ПРО США окружит Россию кольцом из более чем 400 ракет
- 21:13 02.03.2018
- МО РФ: Боевики из Восточной Гуты совершили 11 обстрелов Дамаска
- 18:16 02.03.2018
- Первые образцы ракеты, о которой говорил Путин, появятся в армии в течение 10-ти лет
- 13:00 02.03.2018
- Пентагон запланировал испытания гиперзвукового оружия на 2019 г.
- 09:32 02.03.2018
- Самолеты ВКС России за неделю пять раз поднимались на перехват
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать