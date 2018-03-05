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Российско-украинскую границу завалило снегом. Проезда ждут 250 грузовиков

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20:40 04.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скопившаяся с утра очередь из более 250 грузовиков продолжает стоять перед въездом на Украину на трассе М3 "Москва - Киев" у пункта пропуска "Троебортное" в Брянской области. Водителям предстоит провести на границе ночь, пока украинская сторона после снегопадов не расчистит трассу со своей стороны и откроет движение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Брянской таможни.

"Около 250 грузовых фур остаются вблизи пункта пропуска "Троебортное", увеличение очереди не ожидается, так как мы успели уведомить водителей, перевозчики поменяли логистику. Со стороны Украины к нам машины поехали, а со стороны РФ - нет, Украина еще не открыла пункт пропуска, они продолжают чистить снег на трассе. Брянская таможня полностью готова к работе, как только Украина откроет пункт пропуска, мы сразу начнем пропуск машин", - сказал собеседник агентства.

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