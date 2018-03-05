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Народная милиция ЛНР обнародовала приказ о соблюдении режима прекращения огня

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07:00 05.03.2018

Народная милиция ЛНР в преддверии вступающего в силу в Донбассе согласованного Контактной группой "абсолютного перемирия" обнародовала приказ о соблюдении режима прекращения огня.

"В связи с достигнутыми 28 февраля 2018 года Контактной группой договорённостями о прекращении огня, направленных на выполнение Минских соглашений, приказываю: командирам отрядов Народной милиции обеспечить выполнение отрядами режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения в назначенных зонах (участках) ответственности с 00.00 часов 5 марта 2018 года", - говорится в приказе начальника управления Народной милиции.

В соответствии с документом, командиры и начальники частей и подразделений обязаны проводить с заступающим на боевое дежурство личным составом инструктажи по соблюдению режима прекращения огня. «Донбасс сегодня»

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