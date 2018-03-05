Народная милиция ЛНР обнародовала приказ о соблюдении режима прекращения огня

07:00

Народная милиция ЛНР в преддверии вступающего в силу в Донбассе согласованного Контактной группой "абсолютного перемирия" обнародовала приказ о соблюдении режима прекращения огня.

"В связи с достигнутыми 28 февраля 2018 года Контактной группой договорённостями о прекращении огня, направленных на выполнение Минских соглашений, приказываю: командирам отрядов Народной милиции обеспечить выполнение отрядами режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения в назначенных зонах (участках) ответственности с 00.00 часов 5 марта 2018 года", - говорится в приказе начальника управления Народной милиции.