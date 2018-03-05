Путин поставит перед ФСБ задачи на 2018 год
07:24 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, на совещании "будут подведены основные итоги деятельности органов ФСБ в ушедшем году и определены приоритетные задачи на 2018 год". Президент России, лично курирующий все силовые ведомства и службы, традиционно принимает участие в ежегодной итоговой коллегии ФСБ, которая проходит в ее штаб- квартире на Лубянке. В 1998-1999 гг. Путин возглавлял ведомство. В качестве главы государства он принимал участие в заседаниях коллегии ФСБ 11 раз. В 2017 году президент на аналогичном совещании говорил о пресечении деятельности агентов иностранных спецслужб в РФ, обострении угроз и вызовов для безопасности в мире, попытках НАТО втянуть Россию в конфронтацию. Обычно глава государства затрагивает темы борьбы с терроризмом и экстремизмом, пресечения экономических преступлений, обеспечения безопасности на границе.
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