0
0
866
Новости

Путин поставит перед ФСБ задачи на 2018 год

Добавить в избранное

07:24 05.03.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Как сообщила пресс-служба Кремля, на совещании "будут подведены основные итоги деятельности органов ФСБ в ушедшем году и определены приоритетные задачи на 2018 год".

Президент России, лично курирующий все силовые ведомства и службы, традиционно принимает участие в ежегодной итоговой коллегии ФСБ, которая проходит в ее штаб- квартире на Лубянке. В 1998-1999 гг. Путин возглавлял ведомство. В качестве главы государства он принимал участие в заседаниях коллегии ФСБ 11 раз.

В 2017 году президент на аналогичном совещании говорил о пресечении деятельности агентов иностранных спецслужб в РФ, обострении угроз и вызовов для безопасности в мире, попытках НАТО втянуть Россию в конфронтацию. Обычно глава государства затрагивает темы борьбы с терроризмом и экстремизмом, пресечения экономических преступлений, обеспечения безопасности на границе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:05 05.03.2018
Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
0
56
09:15 04.03.2018
СМИ: Около 6 тыс украинских военных прошли обучение у инструкторов НАТО
0
153
21:00 03.03.2018
АНБ США совместно с норвежской разведкой шпионят за российским флотом и МЧС - СМИ
0
188
18:00 03.03.2018
Стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство - источник
0
221
16:00 03.03.2018
РФ принимает симметричные меры в ответ на развертывание США 400 антиракет ПРО
0
205
08:50 03.03.2018
Система ПРО США окружит Россию кольцом из более чем 400 ракет
0
233
21:13 02.03.2018
МО РФ: Боевики из Восточной Гуты совершили 11 обстрелов Дамаска
0
231
18:16 02.03.2018
Первые образцы ракеты, о которой говорил Путин, появятся в армии в течение 10-ти лет
0
282
13:00 02.03.2018
Пентагон запланировал испытания гиперзвукового оружия на 2019 г.
0
281
09:32 02.03.2018
Самолеты ВКС России за неделю пять раз поднимались на перехват
0
291

Возврат к списку