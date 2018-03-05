Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского

07:36

Украина закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у "Газпрома", заявил коммерческий директор "Нафтогаза". Он также поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление газа. По его словам, Украине после прекращения поставок газа от "Газпрома" необходимо было "продержаться одни сутки".

"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", — написал Витренко в Facebook