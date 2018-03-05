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Новости

Европейский газ обошелся Украине в четыре раза дороже российского

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07:36 05.03.2018

Украина закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у "Газпрома", заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он также поблагодарил всех "сознательных украинцев" за снижение потребление газа. По его словам, Украине после прекращения поставок газа от "Газпрома" необходимо было "продержаться одни сутки".

"За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с "Газпромом", — написал Витренко в Facebook.

Помимо этого коммерческий директор "Нафтогаза" выразил уверенность, что "Газпром" "оказался в ловушке, которую подготовил для украинской компании", поскольку Украина смогла обеспечить импорт газа с помощью Европы и "слезла с газовой иглы России". «Донбасс сегодня»

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