Документальный фильм с участием Родченкова получил "Оскар"

08:00 Источник: Газета.Ru

«Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм» получила картина «Икар» о допинге в российском спорте с участием экс-главы российского «Антидопингового центра»

За премию также боролись фильмы «Abacus: Small Enough to Jail», «Лица, деревни», «Последние люди Алеппо», и «Стронг-Айленд».