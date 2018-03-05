Саакашвили призвал провести 18 марта всеукраинский мирный марш и потребовать отставки Порошенко

08:24 Источник: Эхо Москвы

призвал своих сторонников провести 18 марта всеукраинский мирный марш и потребовать отставки. Ранее бойцы Нацгвардии разогнали палаточный лагерь сторонников Саакашвили около здания Верховной Рады. Власть готовится к президентским выборам и показывает силу. Такое мнение «Эху Москвы» высказал украинский политолог. Полиция неслучайно разогнала лагерь именно сейчас: все дороги вокруг Киева занесены снегом, и протестующие не смогли бы получить оперативную поддержку из регионов, добавил Вадим Карасев.