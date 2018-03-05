Штраф за авиадебош предлагают увеличить в 10 раз
09:32 05.03.2018 Источник: Известия
Штраф за дебош в самолете может быть увеличен в 10 раз, его размер будет достигать 20–40 тыс. рублей. Кроме того, может появиться и отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях намерена поддержать сегодня правительственная комиссия по законопроектной работе. Документ уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ.
В МВД проект раскритиковали, а юристы увидели в нем коррупционные риски. Известия
Новости
- 10:05 05.03.2018
- Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
- 09:15 04.03.2018
- СМИ: Около 6 тыс украинских военных прошли обучение у инструкторов НАТО
- 21:00 03.03.2018
- АНБ США совместно с норвежской разведкой шпионят за российским флотом и МЧС - СМИ
- 18:00 03.03.2018
- Стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство - источник
- 16:00 03.03.2018
- РФ принимает симметричные меры в ответ на развертывание США 400 антиракет ПРО
- 08:50 03.03.2018
- Система ПРО США окружит Россию кольцом из более чем 400 ракет
- 21:13 02.03.2018
- МО РФ: Боевики из Восточной Гуты совершили 11 обстрелов Дамаска
- 18:16 02.03.2018
- Первые образцы ракеты, о которой говорил Путин, появятся в армии в течение 10-ти лет
- 13:00 02.03.2018
- Пентагон запланировал испытания гиперзвукового оружия на 2019 г.
- 09:32 02.03.2018
- Самолеты ВКС России за неделю пять раз поднимались на перехват
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать