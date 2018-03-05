Штраф за авиадебош предлагают увеличить в 10 раз

09:32 Источник: Известия

Штраф за дебош в самолете может быть увеличен в 10 раз, его размер будет достигать 20–40 тыс. рублей. Кроме того, может появиться и отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях намерена поддержать сегодня правительственная комиссия по законопроектной работе. Документ уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента РФ.

В МВД проект раскритиковали, а юристы увидели в нем коррупционные риски. Известия