Более миллиона кубометров снега вывезли за сутки с улиц Москвы
09:51 05.03.2018
Городские власти активно продолжают уборку города, ликвидируя последствия воскресного снегопада. Снег шел весь день и для того, чтобы устранить заносы и вывезти сугробы, городские службы были переведены в усиленный режим работы. По данным заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, со столичных улиц за минувшие сутки вывезли более 1 млн кубометров снега. Чиновник также отметил, что при месячной норме в 34 см снега, менее чем за сутки в мегаполисе в выходные выпало примерно 16 см, еще 5 см, как ожидается, выпадет в ближайшее время. Сейчас коммунальщики обеспечили беспрепятственный проезд по городу – они организовали расчистку основных магистралей, тротуаров, подходов к станциям метрополитена и общественно важным объектам. Нужно отметить, что новый сильный снегопад случился через незначительное время после того, как городские службы ликвидировали результаты предыдущего, рекордного. Напомним, в первых числах февраля в Москве выпало 47 см снега.
Новости
- 10:05 05.03.2018
- Китай увеличит военный бюджет до $175 млрд
- 09:15 04.03.2018
- СМИ: Около 6 тыс украинских военных прошли обучение у инструкторов НАТО
- 21:00 03.03.2018
- АНБ США совместно с норвежской разведкой шпионят за российским флотом и МЧС - СМИ
- 18:00 03.03.2018
- Стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное производство - источник
- 16:00 03.03.2018
- РФ принимает симметричные меры в ответ на развертывание США 400 антиракет ПРО
- 08:50 03.03.2018
- Система ПРО США окружит Россию кольцом из более чем 400 ракет
- 21:13 02.03.2018
- МО РФ: Боевики из Восточной Гуты совершили 11 обстрелов Дамаска
- 18:16 02.03.2018
- Первые образцы ракеты, о которой говорил Путин, появятся в армии в течение 10-ти лет
- 13:00 02.03.2018
- Пентагон запланировал испытания гиперзвукового оружия на 2019 г.
- 09:32 02.03.2018
- Самолеты ВКС России за неделю пять раз поднимались на перехват
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать