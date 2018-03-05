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Новости

Более миллиона кубометров снега вывезли за сутки с улиц Москвы

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09:51 05.03.2018

Городские власти активно продолжают уборку города, ликвидируя последствия воскресного снегопада. Снег шел весь день и для того, чтобы устранить заносы и вывезти сугробы, городские службы были переведены в усиленный режим работы. По данным заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, со столичных улиц за минувшие сутки вывезли более 1 млн кубометров снега. Чиновник также отметил, что при месячной норме в 34 см снега, менее чем за сутки в мегаполисе в выходные выпало примерно 16 см, еще 5 см, как ожидается, выпадет в ближайшее время. Сейчас коммунальщики обеспечили беспрепятственный проезд по городу – они организовали расчистку основных магистралей, тротуаров, подходов к станциям метрополитена и общественно важным объектам. Нужно отметить, что новый сильный снегопад случился через незначительное время после того, как городские службы ликвидировали результаты предыдущего, рекордного. Напомним, в первых числах февраля  в Москве выпало 47 см снега.

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