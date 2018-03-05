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Новости

Cеть центров освидетельствования нетрезвых водителей будет расширена

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10:00 05.03.2018 Источник: Известия

Нетрезвых водителей начнут быстрее доставлять на освидетельствование. Минздраву рекомендовано расширить сеть организаций, имеющих право давать заключение о том, пьян автомобилист или нет. По словам экспертов, если в Москве таких центров в целом достаточно, то в других регионах их не хватает и должно быть как минимум вдвое больше. 

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минздраву и МВД расширить сеть организаций, которые занимаются освидетельствованием пьяных водителей. «Известия» ознакомились с протоколом заседания за подписью председателя комиссии главы МВД Владимира Колокольцева. В Минздраве «Известиям» подтвердили, что уже ведут работу в этом направлении.

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